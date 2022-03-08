По данным СМИ, три воспитательницы детдома погибли на месте.

В Николаевской области неподалеку от областного центра во вторник, 8 марта, российские террористы расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа, есть жертвы.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщили местные жители.

Отмечается, что инцидент произошел днем на кировоградской трассе Н-14, в 25-ти километрах от въезда в николаевский микрорайон Терновка.

В Mercedes-Benz Sprinter ехал персонал для смены коллег в детском доме семейного типа одном из сел Николаевщины. На трассе микроавтобус встретила российская военная техника с отметкой "Z". Оккупанты открыли огонь по микроавтобусу.

Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся. Еще два человека получили осколочные ранения.

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