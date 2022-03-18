Все, кто принимал участие в циничном преступлении, будут убиты, утверждал глава Государственной пограничной службы Украины.

Недалеко от Харькова ночью русские цинично убили украинских пограничников, не по-мужски, не в честном бою.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в Facebook написал, что сделает все, чтобы в пятницу, 18 марта, у него была вся информация о преступниках.

Чиновник пригрозил, что весь "конченный род" убийц будет уничтожен.

"Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты. Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все!!! Мы убьем всех. Весь ваш конченный род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили", - подчеркнул глава ГПСУ.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Харьков.

По данным горсовета, в областном центре разрушены около 600 зданий, и погибли более 500 жителей.

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