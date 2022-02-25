Огромное количество российской бронетехники идет в направлении Нежина и Киева в обход Чернигова.

Под Черниговом идут бои с российскими военными, обстановка сложная.

Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Он отметил, что огромное количество российской бронетехники идет в направлении Нежина и Киева в обход Чернигова.

Атрошенко подчеркнул, что украинские военные дают достойный ответ противнику, уничтожается десятки единиц вражеской техники.

Как сообщал УНИАН, ранее подразделения Оперативного командования "Север"/Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении на Черниговщине.

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