В Киевской области нашли останки пилота сбитого российского самолета.

Под поселком Бородянка Киевской области, который накануне был разрушен российскими оккупантами, нашли останки вражеского пилота.

Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора вдребезги разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".

Соответствующими кадрами, отправленными из полиции Киевской области, поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

"Может быть "Иванов" или "Петров" был такой когда-то у мамы. Возможно эта тварь и бросала бомбы на Бородянку, Ирпень, Макаров. Теперь гореть ему в Аду!", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.