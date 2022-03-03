фото Поліція Київської області

Под поселком Бородянка Киевской области, который накануне был разрушен российскими оккупантами, нашли останки вражеского пилота.

Среди кусков одежды пилота самолета страны-агрессора вдребезги разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".

Соответствующими кадрами, отправленными из полиции Киевской области, поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

фото Поліція Київської області

"Может быть "Иванов" или "Петров" был такой когда-то у мамы. Возможно эта тварь и бросала бомбы на Бородянку, Ирпень, Макаров. Теперь гореть ему в Аду!", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.