Украинская армия зимой 2014 года готовила секретную операцию, чтобы сорвать аннексию Крыма Россией и защитить полуостров.

Украинские вооруженные силы в 2014 году спланировали десантную операцию в Крыму для отражения агрессии РФ, но не успели подготовить ее.

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Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал Михаил Куцин, который был начальником Генштаба ВСУ с февраля по июль 2014 года.

«То мероприятие [десантная операция] было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты», – пояснил он.

По словам опрошенных журналистами военных, отменить десантную операцию самостоятельно Куцин не мог. Согласие на это должен был дать на тот момент исполняющий обязанности президента Украины секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее в интервью «Крым. Реалии» он рассказывал, что воздушно-десантная операция в Крыму 8 марта 2014-го «была нецелесообразной».

Оборона Крыма в 2014

Украинская армия зимой 2014 года готовила секретную операцию, чтобы сорвать аннексию Крыма Россией и защитить полуостров. В Крым собирались перебросить самые боеспособные подразделения ВДВ.

Отмечается, что когда подготовка операции стартовала, в Крыму на плановых военных учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева.

Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в 2014 году руководил штабом ВДВ Украины. В комментарии журналистам он рассказал, что операцию действительно готовили в феврале и планировали начать в начале марта. По словам Кривоноса, в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова.

Ситуация изменилась, когда часть 36-й бригады без боя сдали россиянам. Десантникам так и не отдали приказ об активных действиях.

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Автор: Дмитрий Захаров