Матери российских солдат уверены, что их сыновей обманули.

Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев встретился с матерями российских солдат, чтобы прояснить ситуацию с войной в Украине.

Русские матери набросились на него с вопросами, для чего их сыновей отправили в Украину, а также обвинили Цивилева в том, что их детей просто использовали как "пушечное мясо".

"Почему наших ребят отправили туда? Они были не подготовлены. Вы посмотрите, им по 20 лет. Вы посмотрите, все здесь молодые сидят (матери, - УНИАН). Вот ваш сын где? Учится в институте?!" – сказали матери.

При этом сам губернатор Кузбасса сказал, что никто их детей не обманывал. Мол, они прекрасно знали для чего едут в Украину. Только вот он оговорился и таки сказал, что российских солдат "использовали". Больше никакой информации матерям оккупантов он не сообщил.

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