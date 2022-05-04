В предыдущие годы в Украине День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне отмечали под лозунгом "#ПамятаємоПеремагаємо".

В Украине нынешним лозунгом празднования 8 и 9 мая станет "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Как сообщает Украинский институт национальной памяти в социальной сети Facebook, 8 и 9 мая Украина будет отмечать День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Восьмой год подряд на государственном уровне мы последовательно внедряем европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого кровавого конфликта в истории человечества. Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а является напоминанием о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и сговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", - говорится в сообщении.

В то же время, в этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на украинскую независимость и территориальную целостность, на само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе. "Для украинцев противостояния российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, который ради достижения цели не гнушается ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества", - отмечается в заявлении.

"В 1939-1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней "#ПамятаємоПеремагаємо" в этом году на государственном уровне несколько видоизмененное и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!". А неизменным символом памяти остается красный мак", - сказано в сообщении.

Напомним, в Минобороны ожидают, что до 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.

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