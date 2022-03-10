Среди уничтоженной артиллерии были реактивные системы залпового огня "Град".

На Сумщине разведгруппа пограничников и ВСУ обнаружила и уничтожила колонну техники противника, которая двигалась между населенными пунктами.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

"Уничтоженная колонна вражеской артиллерии - результат работы пограничников и воинов ВСУ. На Сумщине разведгруппа пограничников обнаружила колонну техники противника, которая двигалась между населенными пунктами", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, среди нее была и реактивная артиллерия.

"Координатами пограничники сразу поделились с собратьями, после чего более десятка боевых машин орков взорвались и сгорели. По прогнозу должен был быть град, но прояснилось", - отметили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на сегодня гуманитарные коридоры заработали только в Сумской области.

Вас также могут заинтересовать новости: