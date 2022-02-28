Одну из ракет сбили, вторую пока не нашли, а третья попала в Софиевскую Борщаговку.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о сегодняшних воздушных налетах врага, по Киеву было выпущено три ракеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Состоялся воздушный налет. Ракетные удары были осуществлены снова по территории Украины, по Киеву три ракеты: одна, неизвестно где; одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Данные выясняются", - отметил Арестович.

Кроме того, подчеркнул он, были воздушные удары по аэродрому Житомира.

"По Запорожью сейчас, говорят. Воздушная тревога раздается во многих городах. Но надо понять, что воздушная тревога не всегда означает, что ракеты или самолеты направляются непосредственно на наш город. Просто по факту взлета, как мы видим, она объявляется повсеместно, потому что не понятно, куда летят ракеты, и гражданам нужно спрятаться", - сказал советник главы ОП.