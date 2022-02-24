Он отмечает, что Россия не достигла своей цели своим первым ударом по Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Весь расчет был на психологический слом военно-политического руководства Украины, сообщества, медиа, граждан. Они не достигли своей цели первым сокрушительным ударом... и этими десантами, которые имели целью нас поломать. Это означает, что в течение следующих суток они попытаются это сделать снова. То есть будут снова удары, скорее всего, ракетные, по городам Украины. Возможно даже, как некоторые анонсы идут, что будут целиться по правительственному кварталу, непосредственно по Офису президента и так далее", - отметил Арестович.

В то же время он подчеркнул, что "если мы не поломались в первый день, то как это ни странно звучит, на второй, на третий возникает уже привычка".

"Уже гораздо легче все это будет восприниматься, уже меньше паники на заправках, в отношении банковской системы", - пояснил советник главы ОП.

Так, Арестович подчеркнул, что "мы сорвали их замысел на первом этапе выполнения".

"Конечно, это еще далеко не победа, будет хуже... Посмотрим, что будет завтра. Я могу сказать, что решающей станет завтрашниеисутки и послезавтрашние", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: