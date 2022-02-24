Прокуроры активно реагируют на все преступления в условиях вооруженного конфликта.

По фактам военных преступлений против гражданских возбуждены уголовные производства.

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

"Прокуроры активно реагируют на все преступления в условиях вооруженного конфликта. Постоянно обновляется информация о количестве раненых и погибших военнослужащих и гражданских лиц, движении военной техники, совершении обстрелов военных частей и объектов гражданской инфраструктуры. Мы непрерывно продолжаем документировать все факты и вносить в Единый реестр досудебных расследований сведения о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, диверсий, незаконного пересечения государственной границы Украины, планирования, подготовки и развязывания и ведения агрессивной войны. По фактам гибели гражданских лиц начинаются расследования по статье нарушения законов и обычаев войны. Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права - военным и международным преступлением, на которое распространяется юрисдикция Международного уголовного суда",- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики угрожают обстрелять Запорожскую АЭС.