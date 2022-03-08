Жители города "порадовали" оккупантов.

Сегодня, 8 марта, жители Херсона вышли на улицы и заметили колонну российской техники. При этом они не растерялись и решили поздравить оккупантов с праздником 8 марта, который приурочен женщинам.

Так, жители города подарили российским военным по две гвоздики с черной ленточкой. Этот момент попал на видео, которое позже распространилось по сети.

Напомним, ранее украинские пограничники высмеяли мужчин, пытавшихся сбежать за границу. В честь 8 марта они подарили им тюльпаны.

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