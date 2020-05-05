СБУ назвала число украинцев, которых удерживают в плену боевики на оккупированном Донбассе

В спецслужбе рассказали, как формируют список разыскиваемых в ОРДЛО людей.

Количество украинцев, которых удерживают на оккупированном Донбассе в плену боевики, превышает две сотни.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

По состоянию на 30 апреля 2020 года в плену находятся 214 человек.

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"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - отметили в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на Донбассе состоялся очередной обмен пленными: боевики освободили 20 человек, на оккупированные территории Украина передала 14 человек.