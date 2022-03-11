Очевидно, командование "второй армии мира" не заботится о модернизации экипировки своих солдат.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских оккупантов.

Фото появились в Facebook ГШ ВСУ.

Очевидно, о модернизации экипировки личного состава командование "второй армии мира" не слышало. Российских оккупантов отправили захватывать Украину с пейджером и домашними тапочками.

На случай непредсказуемых погодных условий русским захватчикам выдали шапки-"ушанки" советского образца.

"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободители". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- говорится в заметке.

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