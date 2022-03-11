Генштаб показал убогую экипировку врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских оккупантов. 

Фото появились в Facebook ГШ ВСУ.

Очевидно, о модернизации экипировки личного состава командование "второй армии мира" не слышало. Российских оккупантов отправили захватывать Украину с пейджером и домашними тапочками.

На случай непредсказуемых погодных условий русским захватчикам выдали шапки-"ушанки" советского образца. 

"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободители". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- говорится в заметке.

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Экипировка врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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