Генштаб показал убогую экипировку врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских оккупантов.
Фото появились в Facebook ГШ ВСУ.
Очевидно, о модернизации экипировки личного состава командование "второй армии мира" не слышало. Российских оккупантов отправили захватывать Украину с пейджером и домашними тапочками.
На случай непредсказуемых погодных условий русским захватчикам выдали шапки-"ушанки" советского образца.
"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободители". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- говорится в заметке.
Экипировка врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua