Днем были возобновлены поставки отопления и горячей воды в город Энергодар.

Оперативный персонал Запорожской атомной электростанции контролирует состояние энергоблоков ЗАЭС и обеспечивает их эксплуатацию.

Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады Украины относительно ситуации на Запорожской АЭС по состоянию на вечер 5 марта.

"В сети находятся 2 энергоблока, остальные - в состоянии ремонта и вынужденной холодной остановки. По информации руководства Запорожской АЭС, персонал обходит территорию промплощадки и производственных помещений, с целью обнаружения опасных предметов и повреждений конструкций, систем и элементов АЭС", - сообщает ВРУ.

Отмечается, что изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.

Кроме того сообщается, что в 13:30 были возобновлены поставки отопления и горячей воды в город Энергодар.

"Персонал находится под давлением оккупантов и почти не имеет возможности межсменного отдыха, что существенно увеличивает вероятность возникновения ошибки во время работы и может привести к тяжелым радиационным последствиям", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

По состоянию на 6: 20 4 марта спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром того же дня в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачен военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

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