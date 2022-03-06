Персонал станции отказался "есть из руки агрессора".

Персонал Чернобыльской АЭС, который сейчас находится в заложниках у российских оккупантов, предупреждает о возможной попытке захватчиков создать картинку для сюжетов российских СМИ с раздачей гуманитарной помощи сотрудникам станции.

Об этом сообщил Юрий Марченко на своей странице в Facebook.

"Это мое личное сообщение, получил непосредственно от персонала ЧАЭС. В воскресенье 6 марта на захваченную станцию привезут типа "гуманитарную помощь" - еду, сигареты - и будут все это раздавать заложникам для создания картинки на ТВ. Ребята решили ничего не брать у захватчиков, но опасаются, что те могут переодеться в форму, подобную той, которую можно найти в шкафах на санпропускнике в Семиходах", - говорится в сообщении.

Марченко подчеркнул, что персонал станции отказался "есть из руки агрессора для сохранения собственного достоинства".

"Журналисты, которые будут видеть новость о "гуманитарной акции" россиян, знайте, что это фейк, а "благодарные украинцы" - это на самом деле засланные казачки", - подчеркнул Марченко.

"Ребята страх как не хотят, что их покажут, как будто они опозорились", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что на Чернобыльской АЭС есть опасность выброса радиоактивной пыли. Он также отметил, что из-за Чернобыля появился настоящий коридор которым движется военная техника.

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