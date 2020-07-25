Новое перемирие на Донбассе: журналисты узнали мнение военных о решении ТКГ (видео)

Режим прекращения огня долен начаться с полуночи 27 июля.

Украинские военные на передовой сомневаются в том, что боевики будут придерживаться договоренностей о перемирии, начало которого запланировано на 27 июля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За 6 лет войны боец Радиус слышал о перемирии неоднократно.

"Обычно в это время должно быть хлебное перемирие, когда жатва. Они имели бы все срабатывать, но недолго. Неделю-две тишина", - говорит он.

Но ни разу так и не видел. Говорит, именно это время лучшее для российских провокаций. "Выпустят что-то по нас, и ждут в ответ, а потом: "Ай-я-яй, укропы нарушают перемирие", - говорит он.

Читайте такжеВ ООН поддержали договоренности о новом перемирии на Донбассе

Военный объясняет, что когда война, то очень четко понимает, где враг и чем занят. Если тишина, то не расслабишься. "Во время перемирия больше настораживаешься при", - делится боец.

Константин тоже воюет с 2014 года. Сейчас он в Новолуганском. Ночью, говорит, пришлось опять брать в руки автомат и гасить огонь боевиков. Как же не стрелять, когда целятся по тебе.

"Верится с трудом, особенно после тех лет, которые прошли", - отмечает боец.

Читайте такжеСМИ назвали имена террористов, казнивших людей вместе с Гиркиным в Славянске в 2014 году

Несмотря на то, что в этих окопах готовятся к перемирию, надписи здесь напоминают: "То, что противника нет, мнение ошибочно. Ты под постоянным наблюдением врага".

Как сообщал УНИАН, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram