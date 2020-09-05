Свой ответ украинские военные проиллюстрировали мемом.

Украинские военные отреагировали на угрозы главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина открыть огонь по позициям ВСУ у Шумов 7 сентября в 8:00.

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Ответ бойцов ООС обнародован на странице 503 отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

«Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать # 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем», - говорится в сообщении.

Свой ответ украинские военные проиллюстрировали мемом.

Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».

Главарь оккупантов добавил, что ожидал выполнения требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.

Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельно выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Андрей Василюк