Силы ООС отреагировали на заявление главаря боевиков / фото УНИАН

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Ответ бойцов ООС обнародован на странице 503 отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

«Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать # 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем», - говорится в сообщении.

Свой ответ украинские военные проиллюстрировали мемом.

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Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

  • Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.
  • Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».
  • Главарь оккупантов добавил, что ожидал выполнения требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.
  • Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.

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Автор: Андрей Василюк