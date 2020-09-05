Силы ООС отреагировали на заявление главаря боевиков / фото УНИАН
Украинские военные отреагировали на угрозы главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина открыть огонь по позициям ВСУ у Шумов 7 сентября в 8:00.
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Ответ бойцов ООС обнародован на странице 503 отдельного батальона морской пехоты в Facebook.
«Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать # 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем», - говорится в сообщении.
Свой ответ украинские военные проиллюстрировали мемом.
Угрозы Пушилина в адрес ВСУ
- Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.
- Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».
- Главарь оккупантов добавил, что ожидал выполнения требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.
- Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельно выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
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