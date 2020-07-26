"Невозможно договориться с крокодилом": координатор ИС дал прогноз по новому перемирию на Донбассе

Военный эксперт сомневается в том, что оккупанты будут соблюдать условия перемирия.

Договоренность ТКГ о новом перемирии на Донбассе принципиально не отличается от предыдущих и российские оккупанты навряд ли будут ее соблюдать.

Такое мнение в интервью «Фактам» выразил координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Константин Машовец.

По его оценке, новые договоренности напоминают ситуацию, «когда тебя бьют по одной щеке, а ты подставляешь другую».

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«Не стану сейчас заниматься конспирологией, однако я не вижу особой покладистости Путина. Еще раз повторюсь, подобного рода перемирия были и раньше. Наоборот, я считаю, что подписанные договоренности больше напоминают ситуацию, когда тебя бьют по одной щеке, а ты подставляешь другую», – считает эксперт.

Он отметил, что понимает желание властей прекратить как можно скорее войну, но «это не значит, что войну нужно прекращать ценой разоружения собственной армии».

«В лице нашего антагониста мы имеем людей, которые любое проявление миролюбия и готовности пойти на компромисс воспринимают как проявление слабости. Россия – это не то государство, с которым можно находить компромисс. Вы не сможете договориться с крокодилом, чтобы он на вас не напал. Я не понимаю, почему наше военно-политическое руководство этого не понимает», – отметил Машовец.

Согласно новым договоренностям, сторонам будет запрещено стрелять, проводить разведывательную деятельность и использовать беспилотники. За нарушение вводится дисциплинарная ответственность. Однако военный эксперт сомневается в том, что оккупанты будут соблюдать эти правила.

«Боевики вряд ли будут соблюдать эти правила в полной мере. Там уровень контроля и командования оставляет желать лучшего. Я не вижу аргументов, которые заставили бы противника беспрекословно соблюдать вышеуказанные требования. Вы же помните, что уже были и «хлебное перемирие», и «школьное перемирие», и «коронавирусное»… Они никогда не соблюдались», – подчеркнул Машовец.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

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