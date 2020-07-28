Против перемирия: в разных городах Украины прошли акции в поддержку армии (видео)

Новый режим прекращения огня на Донбассе начал действовать 27 июля.

Накануне в разных городах Украины прошли акции в поддержку армии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

В частности, в Днепре около сотни активистов, волонтеров и ветеранов войны на востоке критиковали условия перемирия. Люди уверены, что ничего хорошего оно не принесет: враг огня не прекращает, а запрет на использование разведывательных подразделений и снайперов навредит украинским воинам.

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В Харькове на акцию "Защити защитников" собралось несколько сотен людей. Часть пришли в зеленых повязках на глазах. Объясняют - это символ того, что перемирие делает армейцев фактически слепыми. Основное требование митингующих - не сдавать интересы страны и отозвать договоренности, российская сторона все равно нарушает.

В Киеве протестующие собрались под Офисом президента, возмущались телефонным разговором Зеленского и Путина. В частности, через обсуждение особого порядка самоуправления на Донбассе и изменений в Конституцию Украины.

Ранее в штабе ООС рассказали, как на Донбассе прошла первые сутки нового перемирия.

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