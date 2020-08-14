Сутки на Донбассе прошли без обстрелов, но с нарушениями "тишины" боевиками
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 13 июня не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
Несмотря на это, террористы умудрились нарушить объявленное ранее перемирие.
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"Вместе с тем, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет ", - говорится в сообщении.
Как уже сообщалось, вчера на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военных, один из них погиб. Второго бойца с ранениями доставили в медучреждение.
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"С начала текущих суток, 14 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - заверили в штабе.
Перемирие на Донбассе - что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С начала провозглашенного режима тишины состоянию на 14 августа среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
- Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
- 30 июля в штабе ООС сообщили, что в течение недели умерли трое украинских военнослужащих "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".
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