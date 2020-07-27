Перемирие на Донбассе: военный эксперт рассказал, зачем в район ООС отправили миротворцев

Сегодня в полночь на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня.

Украина привлечет для контроля перемирия на Донбассе, которое начало действовать сегодня в полночь, украинских миротворцев ООН.

С какой целью это делается - рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала "Украина 24".

"Берут именно тех, кто имеет опыт работы в миротворческих миссиях. Взаимодействие с группами, которые будут там находиться, и Специальной мониторинговой миссией. Потому что у военных психология другая. Почему выбирают миротворцев, и, кстати, наши миротворцы ценятся во всем мире, - потому что они профессионалы, они умеют разговаривать, договариваться, с уважением относятся к людям страны пребывания", - сказал он.

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Эксперт назвал особенности работы с СММ ОБСЕ.

"Миротворец – это черта характера. Поэтому специально берут, чтобы они установили контакт со Специальной мониторинговой миссией. От СММ нельзя ничего требовать. Они должны с ними разговаривать и показывать, где есть какие нарушения, где есть проблемы", - сказал он.

Как накануне сообщал УНИАН, на Донбасс прибывают украинские миротворцы ООН для контроля за соблюдением режима тишины. Новое перемирие начало действовать сегодня в полночь.

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