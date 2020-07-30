В штабе ООС рассказали об обстрелах боевиков и объяснили, почему не открывали ответный огонь (видео)

Провокационные обстрелы зафиксированы и вчера, и сегодня.

Боевики на Донбассе за минувшие сутки осуществили один обстрел из подствольного гранатомета - это произошло неподалеку от Новолуганского.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как отмечается, этот выстрел имел провокационный характер и был неприцельным, поэтому украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

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"С начала вступления в силу режима прекращения огня, который начался 27 июля, раненых и погибших воинов из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны выполняют свои задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

За текущие сутки в районе ООС также неспокойно - враг совершил провокационный обстрел из подствольного гранатомета и стрелкового оружия вблизи Новотошковского. Ответный огонь ВСУ не открывали.

В штабе также рассказали, что за сутки подразделениями ГСЧС было было найдено 76 неизвестных взрывных устройств.

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"По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь более 20 гражданам Украины. Огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, участник ТКГ в Минске пояснил, что показали первые дни перемирия на Донбассе.

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