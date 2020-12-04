24 ноября военнослужащий Вячеслав Минкин получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки и умер в больнице.

Украинский военный получил ранение в результате огня вражеского снайпера в районе н. п. Луганское на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сегодня в 10:46, в районе н. п. Луганское (Светлодарск) в результате огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий», - говорится в сообщении.

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Указывается, что он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.

В делегации отмечают, что в настоящее время через координационный механизм принят «режим тишины», направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ, наблюдательный группа украинской стороны в СЦКК осуществляет меры по верификации события.

Смерть Вячеслава Минкина от пули снайпера на Донбассе: что известно

24 ноября военнослужащий Вооруженных сил Украины Вячеслав Минкин получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки и умер в больнице.

Минкин служил старшим солдатом в 72-й ОМБр.

В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.

В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

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Автор: Константин Гончаров