Украинский военный получил ранение в результате огня вражеского снайпера в районе н. п. Луганское на Донбассе.
Об этом сообщает украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Сегодня в 10:46, в районе н. п. Луганское (Светлодарск) в результате огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий», - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня
Указывается, что он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.
В делегации отмечают, что в настоящее время через координационный механизм принят «режим тишины», направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ, наблюдательный группа украинской стороны в СЦКК осуществляет меры по верификации события.
Смерть Вячеслава Минкина от пули снайпера на Донбассе: что известно
- 24 ноября военнослужащий Вооруженных сил Украины Вячеслав Минкин получил огнестрельное ранение в пригороде Авдеевки и умер в больнице.
- Минкин служил старшим солдатом в 72-й ОМБр.
- В Facebook Фастовского горсовета уточнили, что дома 31-летнего фастовчанина ждали жена и сын.
- В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".
Вас также могут заинтересовать новости
- Война на Донбассе: российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Катериновки и Попасной
- Оккупанты на Донбассе дважды нарушили договоренности о перемирии - Минобороны
- Оккупанты на Донбассе стреляли из АГС и применяли запрещенные мины
- России напомнили, что она является активным участником войны на Донбассе
- ТКГ: постпред России в ООН признал, что война на Донбассе - конфликт между Украиной и РФ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram