Российские оккупанты сегодня один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

На Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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Отмечается, что с начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны оккупантов, который имел место возле населенного пункта Новолуганское. Выстрел был неприцельным, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали. Потерь в результате выстрела нет.

В целом, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого военнослужащего из состава Объединенных сил. "Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

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