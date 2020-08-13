В штабе ООС рассказали о четырех вражеских обстрелах за сутки: о смерти разведчика не упоминают

Сегодня нарушений перемирия не зафиксировали.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки 12 августа зафиксировано четыре обстрела со стороны российских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке в четверг.

Огонь террористы вели вблизи Марьинки и Пивденного. Там было замечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Зализного дважды боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета. Также перемирие нарушалось и неподалеку от Красногоровки - там враг совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

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"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеских нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне в ОТУ "Север" сообщили о смерти на Донбассе военного разведчика. Якобы во время боевого задания он неосторожно обращался с оружием и получил смертельное огнестрельное ранение.

В штабе добавляют, что в течение текущих суток обстрелов не зафиксировали.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины состоянию на 12 августа среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

30 июля в штабе ООС сообщили, что в течение недели умерли трое украинских военнослужащих "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".

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