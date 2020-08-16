Российские оккупанты сегодня нарушили перемирие на Мариупольском направлении
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Читайте такжеПеремирие на Донбассе: сутки в зоне ООС прошли без вражеских обстрелов
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В то же время, по данным штаба, выявлено одно нарушение оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка боевики проводили инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Водяного.
Перемирие на Донбассе
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram