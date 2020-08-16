Российские оккупанты сегодня нарушили перемирие на Мариупольском направлении

Вблизи Ужовки боевики проводили инженерное оборудование позиций.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В то же время, по данным штаба, выявлено одно нарушение оккупантами договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка боевики проводили инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Водяного.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Светлана Закелова