Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что за время перемирия было около 2 тысяч нарушений.

Любые шаги Украины к реальным улучшениям ситуации на Донбассе нивелируются Россией.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, комментируя новые обстрелы на Донбассе, в результате которых погибли два бойца ВСУ.

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"За месяцы после провозглашения режима тишины нарушений было, как показала миссия ОБСЕ, около 2 тысяч. Это были меленькие, но они были. А тут уже убиты двое и ранены двое. Понятно, что это уже агрессивно. Я сейчас на видеоконференции, которые мы проводим, вижу, что та сторона – Россия и ОРДЛО, я связываю, это одно и то же – ищут, без преувеличения, причины, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения или продвижения вперед по миру, все делается для этого", - заявил Кравчук.

Он напомнил, что ранее недовольство России вызвало постановление Верховной Рады о местных выборах, которое содержало пункт по выборам в ОРДЛО.

"Они месяц требовали от нашей делегации, чтобы Рада отменила это постановление", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что Россия и ОРДЛО "предложили так называемую дорожную карту движения к миру", но любые шаги Украины в реальных улучшениях ситуации на Донбассе нивелируются.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00:28 оккупанты совершили обстрелы с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

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Автор: Андрей Василюк