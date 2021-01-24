Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предметов.

С начала текущих суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеНазвано имя морпеха ВСУ, убитого снайпером террористов на Донбассе (фото)Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону украинских позиций, используя подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, они вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет», - говорится в сводке.

Также в штабе сообщили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предметов.

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Автор: Светлана Закелова