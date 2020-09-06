Воздушное наблюдение не выявило никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что со стороны Объединенных сил отсутствуют нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе, достигнутых 22 июля.

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Как сообщает Офис президента, об этом шла речь на внеочередном совещании руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

В частности, участники совещания рассмотрели отчет СММ ОБСЕ от 5 сентября.

"В документе ОБСЕ четко указано, что миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня ", - говорится в сообщении.

Комментарий Кравчука

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. "Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил он.

Что этому предшествовало

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям вблизи населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил вблизи линии разграничения являются незаконными.

Командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

Проверка установила, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и имеет целью сорвать договоренности о перемирии, достигнутых 22 июля.

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Автор: Юлия Петриченко