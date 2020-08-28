Перемирие на Донбассе началось 27 июля.

В районе оккупированной Горловки Донецкой области в течение месяца сохраняется перемирие.

Об этом рассказал один из командиров подразделения морской пехоты, выходец из оккупированного Крыма - боец с позывным "Ястреб", сообщает "Радио Свобода".

"Сейчас, может месяц тишины, вообще, даже не двигаются (боевики, - УНИАН). Единственное, что они делают - копают: в нашу сторону, в их, подходы свои маскируют. Потому что наступит зима, осень, упадет листве и они уже так не смогут продвигаться по маршрутам своим", - рассказал боец.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".

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Автор: Юрий Годован