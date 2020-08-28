На Донбассе продолжается перемирие / скриншот видео
В районе оккупированной Горловки Донецкой области в течение месяца сохраняется перемирие.
Об этом рассказал один из командиров подразделения морской пехоты, выходец из оккупированного Крыма - боец с позывным "Ястреб", сообщает "Радио Свобода".
"Сейчас, может месяц тишины, вообще, даже не двигаются (боевики, - УНИАН). Единственное, что они делают - копают: в нашу сторону, в их, подходы свои маскируют. Потому что наступит зима, осень, упадет листве и они уже так не смогут продвигаться по маршрутам своим", - рассказал боец.
Перемирие на Донбассе: что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что за время его президентства на Донбассе установлен режим тишины, возвращено Украине около 150 заложников и политзаключенных и возобновлена работа "нормандского формата".
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