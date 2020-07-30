"Неконтролируемые эмоции боевиков": Хомчак о вражеских обстрела во время перемирия

Главнокомандующий ВСУ проинформировал президента о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак убежден, что единичные обстрелы во время объявленного перемирия на Донбассе выявляют «неконтролируемые эмоции» или провокации на самом низком уровне боевиков.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Хомчак проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация либо наступательные действия.

«Единичные обстрелы не является системными и выявляют неконтролируемые эмоции или провокации на самом низком уровне», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращение огня на Донбассе.

По данным штаба операции Объединенных сил, в первые сутки перемирия на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны боевиков.

За минувшие сутки, 29 июля, оккупанты осуществили один обстрел из подствольного гранатомета неподалёку от Новолуганского.

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