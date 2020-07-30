Участник ТКГ в Минске объяснил, что показали первые дни перемирия на Донбассе

По словам Гармаша, за нарушение режима "тишины" политическую ответственность будет нести Россия.

Украина показала "нормандской четверке" готовность к конструктивному диалогу относительно мирного урегулирования на Донбассе.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш, комментируя режим прекращения огня.

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"Уже два дня никого не убивают и даже никто не ранен. Я считаю, что уже можно говорить, что (перемирие на Донбассе, - УНИАН) удалось", - отметил участник ТКГ.

Гармаш подчеркнул, что если Россия нарушит это перемирие, то будет нести политическую ответственность:

"Она говорит, что она не гарант, не имеет отношения, но, тем не менее, весь мир рассматривает Россию как сторону конфликта, и она несет уже шесть лет санкционную ответственность за нарушение Минских соглашений".

По его мнению, перемирие "внесло позитивную струю в переговорный процесс и вообще в процесс борьбы с государством-агрессором".

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"Мы показали наше стремление к конструктивной работе, к конструктивному диалогу, мы показали это "нормандской четверке". Это очень важно для нас, потому что, к сожалению, Украина сама по себе слабый переговорщик, я имею в виду с позиции военной, экономической – один на один остаться с Россией в процессе переговоров нам будет сложно. И мы заинтересованы в поддержке наших западных партнеров. И мы сейчас показали, что готовы и хотим решать эту проблему. А не хочет кто? Россия", - заявил Гармаш.

Как сообщал УНИАН, в ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений в первый день перемирия на Донбассе, которое началось 27 июля.

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