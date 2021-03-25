Глава украинской делегации в ТКГ уверяет, что Украина будет продолжать выполнять Минские соглашения.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что ситуация на оккупированных территориях сложная, но режим прекращения огня еще действует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Заявление, что перемирия вовсе не существует или оно прекратилось как такое, я думаю, не соответствует действительности. Ведь, если взять даже цифры, то во много раз уменьшилось количество выстрелов, а количество жертв уменьшилось в пять и более раз", - сказал Кравчук.

Читайте такжеВ СНБО заверили в готовности к любому сценарию развития конфликта с Россией

Несмотря на это, по его мнению, ситуация все же сложная. "Если сравнивать, то ситуация не ухудшилась. Она сложная. Есть агрессия России. Есть попытки обвинить Украину в том, что она не выполняет Минские договоренности или "нормандские договоренности", но я думаю, это не соответствует действительности. И мы всегда говорим: Украина выполняла, выполняет и будет выполнять договоренности", - заявил Кравчук.

Он добавил, что надо продолжать переговоры и "настаивать на повышении их эффективности, а Россию показывать такой, какой она есть на самом деле".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко