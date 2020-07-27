Новое перемирие на Донбассе: что оно предусматривает, как соблюдается и кем контролируется (видео)
В штабе ООС на Донбассе сообщили о соблюдении режима прекращения огня, который начал действовать сегодня в полночь.
Об этом сообщили на странице штаба в Facebook.
"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил подтверждает, что этот приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года.
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Перемирие на Донбассе: что оно предусматривает
- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;
- запрет на применение огня, в частности снайперского;
- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;
- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который проинформирует об этом всех ее участников;
- создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.
Текущая ситуация в ООС
Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-офицеров в ООС, соблюдению режима "тишины" способствуют специальные наблюдатели от бригад и от руководителей сверху, которые закреплены за позициями. Они следят, чтобы этой тишины придерживались.
Бойцы на позициях говорят о том, что имеют сомнения по поводу того, насколько долго может длиться это перемирие. "Для всей Украины - это уже не первое перемирие. Думаю, что перемирий с 50 уже наберется. Как-то перманентно живем в перемирии. Пока не будет готова другая сторона к таким вещам, до тех пор война будет происходить", - говорит военнослужащий.
Бойцам, если у кого-то отбирают оружие, а такие панические сообщения были в соцсетях, посоветовали звонить на горячую линию Минобороны.
Перемирие на Донбассе - видео с фронта
Напомним, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Отмечается, что украинские военные заявляют, что готовы дать отпор в случае, если поддерживаемые Россией боевики снова начнут обстрелы.
В воскресенье, 26 июля, за несколько часов до объявленного перемирия состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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