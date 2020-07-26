"Готов аплодировать, если сработает": экс-президент Украины прокомментировал новое перемирие на Донбассе

Бывший президент подчеркнул, что готов аплодировать, если на этот раз полное прекращение огня произойдет.

Если полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, согласованное в Трехсторонний контактной группе на 27 июля, состоится, это будет означать начало пути к миру.

Такое мнение «Обозревателю» высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и великое дело, мы начнем идти к миру", – отметил он.

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По мнению первого президента, указание на прекращение огня "ДНР" и "ЛНР" могло поступить из Москвы. "Раз заявили, что будет прекращение огня, то они договорились", – предположил он.

Вместе с тем Кравчук напомнил о том, что за всю историю войны на Донбассе террористические "республики" ни разу не придерживались условий перемирия. "Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях", – отметил первый президент.

Одновременно он подчеркнул, что готов аплодировать, если на этот раз полное прекращение огня произойдет.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

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