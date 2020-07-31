Сутки на Донбассе: боевики применили гранатомет и стрелковое оружие

За сутки зафиксировано два вражеских обстрела.

Боевики на Донбассе, несмотря на перемирие, не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки было зафиксировано два вражеских обстрела.

"Для провокации украинских защитников возле Орехового противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, осуществил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в утренней сводке.

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В штабе добавили, что с начала нового перемирия ни одие боец ОС не был ранен или убит. В то же время, вчера стало известно о смерти сразу трех бойцов "вследствие резкого ухудшения здоровья".

С начала текущих суток на Донбассе обстрелов со стороны террористов не зафиксировано, добавляют в штабе.

Как сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ, с начала года жертвами войны на Донбассе стали 60 мирных жителей.

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