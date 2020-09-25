Сегодня на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
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"С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Неподалеку от Авдеевки враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.
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