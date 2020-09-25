Неподалеку от Авдеевки российские вооруженные формирования открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Сегодня на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Неподалеку от Авдеевки враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Леся Лещенко