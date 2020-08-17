цей матеріал доступний українською

Оккупанты обустраивали позиции под Мариуполем: в штабе рассказали о вчерашнем дне в зоне ООС

07:39, 17 августа 2020
Война
124 0
Боевики обустраивали позиции  возле Ужевки / REUTERS

Читайте такжеРоссийские Оккупанты сегодня нарушили перемирие на Мариупольском направлении

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и «находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага».

В то же время, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужевка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности бригад ВСУ не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Перемирие на Донбассе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter