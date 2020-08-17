Оккупанты обустраивали позиции под Мариуполем: в штабе рассказали о вчерашнем дне в зоне ООС

С начала текущих суток введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

16 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и «находились наготове предоставить достойный отпор на возможные опасные действия врага».

В то же время, за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужевка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 17 августа, введенный режим тишины сохраняется в полной мере. В полосах ответственности бригад ВСУ не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Андрей Василюк