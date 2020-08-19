На Донбассе вчера и сегодня не зафиксировано ни одного выстрела

На всех участках фронта наблюдалась тишина.

18 августа на всех участках ответственности подразделений ООС обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

«Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», - говорится в сообщении.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени совершают единичные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Андрей Василюк