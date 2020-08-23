Перемирие на Донбассе: оккупанты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия

Оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие возле Авдеевки.

С начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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По данным ведомства, вблизи н. п. Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Украинские военные ответный огонь не открывали. Среди защитников боевых потерь нет.

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С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно совершают одиночные неприцельные выстрелы, которые имеют провокационную цель.

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Автор: Леся Лещенко