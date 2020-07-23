На заседании ТКГ по Донбассу российские представители устроили истерику – Казанский

Журналист сообщил, что россияне потребовали отмены постановления ВР «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) российские представители от ОРДЛО снова устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

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Как пишет представитель Украины от ОРДЛО в ТКГ журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины».

Казанский сообщил, что россияне потребовали отмены этого постановления, «но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу».

Будни ТКГ Вчера военным удалось согласовать очередное «полное и всеобъемлющее» прекращение огня. Такие переговоры,... Опубліковано Денисом Казанским Середа, 22 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, накануне, 22 июля, ТКГ договорилась о полном прекращении огня в зоне ООС с 27 июля.

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