Арестович подчеркнул, что, по его личной оценке, россияне "хотят полностью выбить Минские соглашения и "нормандский формат".

Российские представители на последнем заседании в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вели разговор на повышенных тонах.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на Апостроф TV. Он подчеркнул, что, по его личной оценке, россияне "хотят полностью выбить Минские соглашения и "нормандский формат".

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"Заседание только закончилось. Я сразу оттуда - к вам. Что там произошло, по моей личной оценке - я подчеркиваю, личной, у меня сложилось полное впечатление, что россияне хотят полностью выбить Минские соглашения и "нормандский формат", как жанр, чтобы его не существовало. Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6-7 лет, в которых я принимал участие. Это если брать подгруппы и общие заседания", - говорит Арестович.

По его словам, началось все с того, что Леонид Кравчук заявил решительный протест по поводу гибели нашего солдата от пули российского снайпера. Кравчук потребовал вмешательства СММ ОБСЕ в расследование, а от российской стороны - провести расследование и наказать виновных в этом убийстве.

"Все сразу прыгает на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. И начинается примерно такое: "Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из Минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?". И так далее", - рассказывает Арестович.

Украинская сторона ответила, что комплекс Минских соглашений - это много документов, а не только комплекс мер от 12 февраля 2015 года. Рамочным для Украины является "нормандский формат" на высшем уровне и Минские соглашения, заключенные в рамках его деятельности. Он начал работать летом 2014 года. Крайними являются "парижские договоренности" от 9 декабря 2019 года.

"Кто окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение. Мы знаем, кто, потому что Франция и Германия за нас, США - неофициально за нас, Британия - неофициально за нас. И как бы вы не оказались сами против нас пятерых-шестерых. А до этого все и идет, потому что официальные заявления МИД Франции и Германии были на прошлой неделе", - рассказывает он.

Украинская сторона задала россиянам вопрос.

"И мы не понимаем, - говорим мы, - Владимир Владимирович не может добиться от своей вертикали, чтобы она работала? "Он же поставил подпись под этими соглашениями. Он же взял на себя лично, как глава государства, и на всю Российскую Федерацию ответственность за выполнение этих соглашений. Они выполнены, даже при положительном натягивании, только частично. Франция и Германия показали, что Украина делает сильные шаги для их выполнения, и ведет себя ответственно. А они ведут себя, как у нас часто "зрадники" в Facebook: крик, шум, гам и никакого толку", - сказал Арестович.

Он добавил, что сейчас россияне засыпают эфиры сообщениями о том, что Украина выходит из Минских соглашений.

"Но это еще полбеды. К этому мы привыкли. При том, что я не сомневаюсь, что они в ближайшее время будут качать эту тему, попытаются, с одной стороны, провалить ее на нижний уровень - разговаривайте, мол, с ОРДЛО. Они всегда так делают. Одновременно они, наверное, будут пытаться поднимать все это и выше", - прогнозирует советник делегации по информационной политике в ТКГ.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк