Патруль ОБСЕ попал под обстрел боевиков на территории ОРЛО

В отчете говорится, что все члены укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы.

Возле населенного пункта Березовское, на неподконтрольной территории Луганской области, миссия ОБСЕ попала в зону взрывов боеприпасов.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Отмечается, что 15 мая патруль миссии в составе шести сотрудников на двух автомобилях находился на юго-западной окраине населенного пункта Березовское в 53 км на северо-запад от Луганска.

Патруль проводил мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждении в этом населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели два огневых неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-запад от своего местонахождения", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что четыре члена, которые находились возле автомобилей, укрылись в них. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы.

Команда СММ немедленно переместилась на другую позицию примерно в 3 км на запад от юго-западной окраины Березовского и продолжила проводить мониторинг ситуации.