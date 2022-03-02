Пассажиров призывают быть особенно внимательными.

В поезде пассажирам удалось обнаружить и задержать вражеского диверсанта.

Детали инцидента рассказали в "Укрзализныце".

"В 6-м поезде, вагоне номер 7, пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта. Его разоблачили через неуклюжую попытку начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это на Львовщине. Все пассажиры УЗ знают, насколько внимательными к проблемам людей являются проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же самое, ведь у наших проводников железные нервы", - говорится в сообщении.

В итоге злоумышленника задержали, обезвредили и передали правоохранителям на Ровенщине.

"Пожалуйста, если в поездах вы видите подозрительное поведение людей - обращайтесь к проводникам поезда. У них железные нервы. Они знают, что делать – и с консервами и с диверсантами", - обратились к пассажирам в УЗ.

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