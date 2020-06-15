Отомстили за Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

Украинская сторона отомстила за гибель своих военных под луганским аэропортом, уничтожив управляемым взрывом полковника террористических НВФ Олег Анащенко.

Ликвидация одного из главарей террористического формирования "ЛНР" Олега Анащенко в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб.

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Об этом в соцсети написал спикер Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко. Он отметил, что, Анащенко был причастен к катастрофе самолета Ил-76, которая произошла под временно оккупированным Луганском. Тогда в результате атаки погибли 49 военных. "В то время это была самая большая одновременно потеря сил АТО в этой войне", - написал он.

По его словам, украинская сторона отомстила за гибель 9 членов экипажа и 40 десантников под луганским аэропортом. "4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев были уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой «народной милиции ЛНР». Именно этот предатель в июне 2014 командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты за нашим транспортником", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня годовщина уничтожения Ил-76 на Донбассе. В Министерстве обороны прошла церемония почтения памяти украинских защитников, которые погибли в этот день в разные годы вследствие российской вооруженной агрессии на востоке Украины.

Военно-транспортный самолет Ил-76 14 июня 2014 года был сбит боевиками из ПЗРК под Луганском во время захода на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. Ил-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось 9 членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.

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