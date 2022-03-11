Владимир Зеленский напомнил, что оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осаждаемых городах.

Вечером 10 марта президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу, в котором рассказал о блокаде Мариуполя оккупантами.

"Несмотря на то, что российские войска не прекращали огонь, я все равно распорядился направить колонну грузовиков для Мариуполя - с едой, водой и лекарствами. Но оккупанты начали танковую атаку на этот коридор "жизни" для мариупольцев. Они сделали это осознанно, потому что получили четкий приказ держать Мариуполь в заложниках и издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать. Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию", - сказал он.

Зеленский назвал происходящее "откровенным террором".

"Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом. Но что бы то ни было, мы будем стараться! Постоянно! Мы продолжим попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются наши люди", - заявил президент.

Он напомнил, что оккупанты делают все, чтобы обмануть наших людей в осаждаемых городах.

"Они блокируют связь. Не дают узнать информацию. Государство делает все, чтобы помочь нашему городу. Все, чтобы сказать мариупольцам: мы боремся. И не оставим этой борьбы. Поэтому если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города", - добавил Зеленский.

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