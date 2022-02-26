Отец взятого в плен говорит, что не понимает, зачем РФ затеяла войну.

Видео и фотографии с пленными российскими военными в Украине публикует лишь украинская сторона. Один из оккупантов - Рафик Рахманкулов, 2002 года рождения.

В российский Комитет солдатских матерей приехали родственники Рафика и второго изображенного на фотографиях - Магомедгаджи Магомедгажиев.

Журналисты "Дождя" пообщались с отцом 19-летнего Рафика. Его сын - контрактник всего 1,5 месяца. Говорит, что не хочет, чтобы его сын был "пушечным мясом".

23 февраля его сын ему сказал, что они "будут пересекать границу". То есть российские военные, несмотря на заявления во время допросов, прекрасно знали, куда они идут и зачем. Напомним, вторжение РФ в Украину началось 24 февраля.

24 февраля сообщалось, что военнослужащие 93 ОМБР взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.