Уже 15 день в Украине длится война.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Мархаловка, который находится в Киевской области.

Об этом сообщает CNN.

Так, оккупанты полностью разрушили его дом, в результате чего погибли его жена, дочь, два зятя и свекровь.

Разбирая завалы уничтоженного дома, мужчина нашел кота, которому удалось выжить. Журналистам он признался, что не знает, как жить дальше. При этом он очень надеется, что война в Украине скоро закончится.

Напомним, оккупанты напали на Мархаловку еще 4 марта. Есть много погибших среди мирного населения.

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