Военные руководители вооруженных сил стран-НАТО подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад – 2021", которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

Об этом он заявил во время заседания Военного комитета НАТО 18 мая в Брюсселе, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ,

Главнокомандующий ВС отметил, что украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

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Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич подчеркнул, что Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включительно с постоянным нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности и усилением на украинской границе.

"Хотя мы наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включительно с ограничением доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", - добавил он.

Военные руководители вооруженных сил стран-НАТО подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него.

Эскалация на границе Украины и РФ: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет про танки, минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм и бронетехнику.

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Автор: Константин Гончаров